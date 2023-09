Congressistas do EUA pedem perdão por ditadura chilena

A resolução, que deve ser submetida à votação no Congresso americano, lamenta o "apoio dos EUA à consolidação da ditadura militar repressiva do general Pinochet" e enfatiza que "uma prestação total de contas [por parte dos EUA]" exige a divulgação de documentos que ainda não foram tornados públicos.

Ao mesmo tempo, a proposta também reconhece que o Congresso americano teve papel decisivo ao trazer à tona as "atrocidades" cometidas pelo regime de Augusto Pinochet (1973-1990) contra os chilenos. E destaca ainda o esforço de forças pró-democracia no Chile, com o apoio de movimentos de direitos humanos dos EUA e de outros países, para acabar com o regime e restaurar o governo civil.

Os legisladores promovem ainda uma salva de palmas ao povo chileno "por reconstruir uma democracia forte e resistente contra as forças do autoritarismo", e ressaltam estar comprometidos em trabalhar no processo de "verdade e reconciliação".

"Devemos deixar claro que lamentamos nosso envolvimento e nos comprometemos a apoiar a democracia chilena", disse Sanders, por meio de um comunicado.

Alexandria Ocasio-Cortez pediu o reconhecimento do "passado complicado" dos EUA e a divulgação de mais arquivos, argumentando que "muitas perguntas permanecem" em aberto e "o povo do Chile e as vítimas da violência de Pinochet merecem respostas".