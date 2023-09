Graças a exame de DNA, Tanzânia recebe seus mortos de volta

No início de setembro, em seu último comunicado à imprensa, a SPK afirmou que "os familiares e o governo da Tanzânia serão informados assim que possível". Até o momento, porém, além do documento com os resultados do teste de DNA e do papel timbrado da fundação, não houve notícias do governo alemão.

Os resultados das análises foram apresentados por Konradin Kunze, da organização Flinn Works. Juntamente com a associação Berlin Postkolonial e a Old Moshi Cultural Tourism, ele começou a coletar as amostras de saliva na Tanzânia em 2017. Paralelamente, iniciou o projeto Marejesho ("Restauração" em suaíli), uma exposição itinerante sobre a história colonial do Kilimanjaro que viaja de aldeia em aldeia na região.

Juntamente com o Centro Europeu para Direitos Constitucionais e Humanos (ECCHR, na sigla em inglês) de Berlim, Kunze também organizou o workshop de setembro, quando explicou os resultados do exame às famílias tanzanianas durante uma videoconferência da Alemanha.

Zablon Kiwelu conta que contratou um advogado para contatar diretamente o governo alemão: "Quero voar para Berlim este ano e levar o crânio para casa."

Autor: Simone Schlindwein