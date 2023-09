Líder da ultradireita na França é acusada de fraude

Le Pen e seus correligionários foram processados criminalmente por desvio de recursos públicos e colusão, e acusados de utilizar fundos do Parlamento Europeu para pagar membros do partido, atualmente chamado Reunião Nacional (RN). Eles negam todas as acusações.

Os promotores afirmam que, desde 2004, deputados da Frente Nacional, incluindo Le Pen e seu pai Jean-Marie Le Pen, cofundador da legenda, se beneficiavam do esquema de empregos fictícios. Eles afirmam que, no total, 6,8 milhões de euros foram desviados entre 2009 e 2017.

A Promotoria pediu a abertura de julgamentos para 11 eurodeputados, 12 assistentes parlamentares e mais quatro colaboradores do partido. A própria legenda ultradireitista responderá na Justiça por supostamente ocultar as irregularidades.

As penas previstas para as acusações são de até dez anos de prisão e multas em valores que podem chegar ao dobro do montante supostamente desviado.

Possível inelegibilidade

Se condenada, Le Pen poderá ficar inelegível por até dez anos, o que impossibilitaria seus planos de concorrer novamente à Presidência da França em 2027.