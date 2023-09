O que está por trás das tensões entre Polônia e Ucrânia?

Adeus à ajuda polonesa?

Todas essas declarações seriam impensáveis em 2022, quando a Ucrânia passou a travar uma luta pela sua sobrevivência frente aos invasores russos. Desde o início, a Polônia se posicionou como um dos aliados mais firmes dos ucranianos. A ajuda militar, financeira e humanitária que forneceu totaliza cerca de 4,27 bilhões de euros (R$ 22 bilhões) à Ucrânia, de acordo com um levantamento do Ukraine Support Tracker, que quantifica a ajuda prometida pelos governos a Kiev. Além disso, a Polônia acolheu cerca de 1,5 milhão de refugiados ucranianos,

Desde o início da invasão de Moscou, Varsóvia também desempenhou um papel fundamental no lobby junto a outros membros da UE e da Otan para o envio de mais armas à Ucrânia.

Mas questões de política interna e uma eleição crucial para o atual governo no horizonte acarretaram uma mudança de retórica e de ação por parte de Varsóvia.

"O PiS está sacrificando as relações com a Ucrânia", foi o comentário do jornalista e cientista político Bartosz Wielinski no jornal liberal Gazeta Wyborcza nesta quinta-feira. Num artigo, ele descreveu o que chamou de uma "política destrutiva que beira a traição". Em sua opinião, a disputa pelos grãos ucranianos é apenas um pretexto: "Na campanha eleitoral, o PiS não vai se deter diante de nada. Para mobilizar seus eleitores, Kaczynski, Morawiecki e Duda estão alimentando um conflito com o país vizinho e o sentimento antiucraniano."