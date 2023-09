PGR oficializa primeiros acordos com réus do 8 de janeiro - Acordos de não persecução penal que dependem de aval do STF incluem obrigações como prestação de serviços comunitários, participação em curso sobre democracia e pagamento de multas de até R$ 20 mil.A Procuradoria-Geral da República (PGR) oficializou os dez primeiros acordos de não persecução penal com indivíduos acusados de incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

Para que os acordos possam ser assinados, os acusados devem confessar os crimes que cometeram e se submeterem ao cumprimento de uma série de obrigações, como a prestação de 300 horas de serviços comunitários com cargas mensais que variam entre 30 e 60 horas.

Os envolvidos nos atos golpistas deverão frequentar um curso com a temática "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado" que terá carga horária de 12 horas distribuídas em quatro módulos de três horas, e será disponibilizado em formato audiovisual, segundo informou a PGR nesta sexta-feira (23/09).