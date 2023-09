Por que a violência da PRF está aumentando? - Morte de Heloisa do Santos não é caso isolado. Mudanças promovidas na gestão Bolsonaro, além de narrativa armamentista do ex-governo, foram fundamentais para desvirtuar a Polícia Rodoviária Federal.A morte Heloisa do Santos, de 3 anos, no Rio de Janeiro, numa ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reacendeu o debate sobre os excessos cometidos pela corporação nos últimos anos. A menina foi baleada em 7 de setembro no carro da família na Baixada Fluminense. Levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. Há relatos de que policiais envolvidos no caso teriam tentado intimidar parentes da vítima no hospital. O caso está sendo investigado.

A morte de Heloisa não é um caso isolado. Em maio do ano passado, uma operação da PRF em conjunto com a Polícia Militar deixou 23 mortos na Vila Cruzeiro, também no Rio. A ação foi investigada pela Justiça Militar do estado e pela própria corregedoria da corporação. Ainda não se qual foi a conclusão do inquérito na justiça. Já as apurações da PRF foram arquivadas sem denúncia.

No mesmo período, em outro caso emblemático: Genivaldo de Jesus foi morto asfixiado dentro de uma viatura da corporação em Sergipe. O processo de investigação da Corregedoria da PRF, concluído em agosto deste ano, recomendou a demissão dos agentes envolvidos, ratificada posteriormente pelo ministro da Justiça, Flavio Dino.