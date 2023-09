Ucrânia confirma ataque à frota russa na Península da Crimeia - Míssil atinge sede da Marinha russa no território no Mar Negro anexado ilegalmente por Moscou e disputado pelos dois países. Kiev intensifica frequência dos ataques a alvos militares na região e obtém ganhos importantes.A Ucrânia realizou nesta sexta-feira (22/09) um ataque à sede da frota naval da Rússia no Mar Negro, deixando um edifício em chamas e pelo menos um militar russo desaparecido, segundo informações de ambos os lados no conflito.

Ao menos um míssil ucraniano atingiu instalações militares russas na cidade de Sevastopol, na Península da Crimeia, ao mesmo tempo em que um ataque cibernético de grandes proporções interrompeu os serviços de internet na região.

O comando militar ucraniano informou em nota que suas forças "atacaram com sucesso a sede da frota russa no Mar Negro na cidade temporariamente ocupada de Sevastopol", sem, no entanto, fornecer maiores detalhes.