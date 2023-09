"Alívio": Cresce o número de rinocerontes na África - População de rinocerontes-brancos no continente, que estavam à beira da extinção, subiu pela primeira vez em uma década. Mas caça ilegal continua sendo uma ameaça.O número de rinocerontes na África aumentou no último ano, segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A população de rinocerontes que vivia na África no final de 2022 foi estimada em mais de 23 mil indivíduos, 5% a mais do que no ano anterior, de acordo com a IUCN.

O grupo disse que a alta no número mostra que as medidas para proteger os rinocerontes estavam tendo um impacto, mas alertou para a ameaça contínua da caça ilegal.