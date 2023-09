Como a Rússia recruta imigrantes para a guerra na Ucrânia

Em 15 de maio, Putin editou um decreto prevendo a concessão simplificada da cidadania russa a estrangeiros que assinassem um contrato de um ano com o Exército russo. Desde então, tornou-se cada vez mais comum estrangeiros que buscam a naturalização serem emcaminhados ao Serviço de Recrutamento para obter o documento. Lá, são forçados a assinar um contrato com o Exército.

"As autoridades não aceitam solicitações de naturalização sem um certificado do Serviço de Recrutamento. Isso é completamente ilegal, e não há ordens escritas nesse sentido. Em algumas regiões, isso ocorre com frequência, enquanto em outras, raramente. Em algumas, nem sequer ocorre", conta Svetlana Gannushkina, presidente da organização Apoio ao Cidadão, dedicada a refugiados e deslocados, e também membro do conselho do centro de direitos humanos Memorial.

As tentativas de recrutar estrangeiros à força são atribuídas ao desejo das autoridades russas de aumentar o contingente militar do país. Valentina Chupik, por outro lado, associa a pressão sobre os migrantes com os revezes russos na frente de combate, bem como às eleições regionais e aos "tradicionalmente arraigados racismos e nacionalismos russos".

Segundo ela, essas questões estão atualmente enraizadas como política estatal. "Antes de qualquer eleição na Rússia, exacerba-se o sentimento contra os imigrantes. Agora eles criaram uma nova forma disso: o recrutamento forçado. Eles detêm e recrutam quem é mais indefeso, os que não têm quem se engaje por eles."

Países de origem punem mercenários