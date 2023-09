Papa diz que Mediterrâneo virou "cemitério" e cobra UE - Em visita à França, pontífice exortou bloco a agir com solidariedade frente à chegada de migrantes. Nos primeiros sete meses do ano, 176 mil pessoas tentaram entrar na UE de forma irregular, o maior número desde 2016.O papa Francisco pediu neste sábado (23/09) à União Europeia (UE) que faça um acolhimento justo dos migrantes que chegam de forma irregular no bloco e, "na medida do possível, amplie as entradas legais", uma vez que "a rejeição não é a solução".

A declaração foi feita em Marselha, no sul da França, em um evento que contava com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron. O papa estava em visita oficial à França, na qual priorizou o tema da imigração em seus discursos.

"O Mediterrâneo deixou de ser o berço da civilização para se tornar o túmulo da dignidade. É o grito abafado dos irmãos e irmãs imigrantes", disse o papa perante uma audiência que também incluía o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas.