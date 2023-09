Por que as montadoras dos EUA estão em greve histórica

Mas, talvez um dos pontos mais importantes, seja o pedido do UAW para que possa representar trabalhadores em 10 fábricas de baterias para veículos elétricos, a maioria delas construída por joint ventures entre montadoras e fabricantes de sul-coreanos.

Em parte, isso se deve ao fato de que os trabalhadores que atualmente fabricam componentes para motores de combustão interna precisarão de novos postos à medida que a transição para os veículos elétricos se concretiza.

O próprio presidente do UAW, Shawn Fain, reconhece que as exigências são "audaciosas". Mas argumenta que as montadoras extremamente lucrativas podem se dar ao luxo de aumentar significativamente o salário dos trabalhadores para compensar o que o sindicato abriu mão para ajudar as empresas a resistir à crises financeira de 2007-2009 e à Grande Recessão (entre o final dos anos 2000 e início dos anos 2010).

A última década foi bastante lucrativa para as três montadoras de Detroit. Ao todo, elas registraram um lucro líquido de 164 bilhões de dólares, dos quais 20 bilhões de dólares somente neste ano. Além disso, os CEOs de todas elas ganham vários milhões em remuneração anual.

Segundo Fain, enquanto as negociações com a Ford avançam, na GM e na Stellantis "ainda precisam de um grande impulso". Ele admite que, embora a negociação com a Ford não tenha terminado, a empresa "pelo menos leva a sério a possibilidade de chegar a um acordo".