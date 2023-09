Qual é a importância do humor nos relacionamentos?

Esse fato não é mera coincidência. Alguns especialistas dizem que o humor tem uma vantagem evolutiva na escolha de um parceiro. Neste caso não quer dizer piadas prontas inseridas em conversas de maneira mecânica e sem nenhum senso de oportunidade. Em termos evolutivos, o que torna alguém atraente é, acima de tudo, um senso de humor difícil de imitar, por trás do qual estariam qualidades especialmente desejáveis.

Quem é bem-humorado e sabe contar histórias engraçadas e espirituosas precisa ter uma certa inteligência, criatividade e senso de timing social. Tais qualidades aumentam a atratividade, aponta um artigo da psicóloga Theresa DiDonato, e isso se aplica a culturas de todo o mundo.

Os homens com senso de humor são os mais beneficiados. "No geral, homens acham mais atraentes as mulheres que riem do humor masculino. Ao mesmo tempo, para as mulheres, é mais importante conseguirem rir das tiradas do homem do que ele as achar engraçadas", explica Brauer. Em suma: quem precisa ser engraçado é ele.

Dize-me o que te faz rir e te direi quem és

O humor não só dá pistas apenas sobre o grau de inteligência, espontaneidade e criatividade de alguém, mas "também nos diz algo sobre sua visão da humanidade e seus valores", pois tais valores se manifestam no estilo de humor adotado, prossegue o psicólogo.

Quem gosta de contar histórias engraçadas para rir com os outros demonstra o assim chamado senso de humor afiliativo, ou seja, de conexão. Quem não perde sua visão bem-humorada da vida, mesmo em dias menos alegres, é descrito pelos psicólogos como autoincentivador.