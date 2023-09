Roubo de cobre na Alemanha, um problema para a Deutsche Bahn

Ao mesmo tempo, "está se tornando cada vez mais difícil encontrar depósitos de cobre para extração. Os depósitos geológicos existentes estão concentrados em poucos países, por exemplo, no Chile e na República Democrática do Congo, onde o risco geopolítico para as empresas de mineração não é desprezível", diz.

Para onde vai o metal roubado?

Ao jornal Tagesspiegel, Ralf Schmitz, diretor-gerente da Associação Alemã de Comerciantes e Recicladores de Metais (VDM), disse que a receptação de metais não ferrosos roubados na Alemanha é difícil, porque quando o cobre é vendido, os dados pessoais dos parceiros comerciais são registrados. No caso de grandes roubos, outros membros da VDM são notificados, como a Polônia, que "tem um sistema tão eficiente quanto o que temos na Alemanha".

É por isso que Schmitz suspeita que os ladrões de metal preferem vender o produto de seu roubo no exterior, especialmente porque a alfândega não consegue controlar adequadamente esses movimentos de mercadorias. "A maior parte do material não está mais indo para a Europa", disse Schmitz ao Tagesspiegel. "A maior parte do material, essa é a minha teoria, vai em contêineres para o exterior", disse.

"Não há substituto para o cobre"

Os ladrões não estão apenas ficando mais bem organizados, mas também mais impiedosos. Durante a investigação de um roubo milionário na empresa metalúrgica alemã Aurubis, as autoridades confiscaram dez veículos, mais de 200 mil euros em dinheiro e várias armas de fogo e munição.