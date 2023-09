Só um quilombo é hoje tombado. Isso mudará com nova regra

Legislação obsoleta

A historiadora Martha Abreu, professora na Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vê na portaria a materialização de "algo que já tinha de ser feito". "Legitima a luta quilombola, o reconhecimento do Estado à existência dos quilombos, cumprindo com atraso a Constituição", diz.

Pesquisador no Instituto Max Planck, em Frankfurt, na Alemanha, o historiador Bruno Rodrigues de Lima avalia que a portaria do Iphan significa "abandonar o entulho autoritário do Estado Novo [período do presidente Getúlio Vargas] e atualizar a definição do que é patrimônio histórico, com uma mudança de compreensão, uma interpretação inteligente da própria Constituição do país".

"Aquela métrica de 1937 [da legislação em vigor sobre patrimônio] perde de vista o que é quilombo porque o Estado brasileiro [de então] optou por dizer que quilombos não existiam, que eles haviam sumido, que comunidades de remanescentes de escravizados haviam evaporado", ironiza o pesquisador.

"A política de tombamento desenvolvida com o surgimento do Iphan, em 1937, tem uma visão muito datada daquele período sobre o que deveria ser considerado patrimônio para o Brasil", avalia o arqueólogo e historiador Luis Felipe Santos, presidente do Instituto AfrOrigens. Ele defende reformulações como necessárias para incluir as demandas da sociedade.

Em nota à imprensa, o Iphan usou a expressão "histórico de racismo patrimonial" ao se referir ao fato de que apenas um quilombo brasileiro foi tombado, mesmo com 18 processos tendo sido abertos.