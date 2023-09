Acordo armamentista Alemanha-França está prestes a ruir? - Vizinhos europeus buscam desenvolver em conjunto sistemas de armamentos para o futuro. Em ambos os países, no entanto, a resistência é grande, tanto no campo político quanto industrial.Mais carga simbólica seria impossível: a fim de superar a crise franco-alemã num projeto de cooperação de armamentos, o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, convidou seu homólogo alemão, Boris Pistorius, para ir a Evreux. Nessa cidade, pouco mais de 90 quilômetros a noroeste de Paris, a cooperação entre os dois países funciona do modo como os políticos pregam há décadas.

É na Normandia que opera o esquadrão de transporte aéreo binacional. Um marco para a estreita cooperação militar acordada no Tratado do Eliseu em 1963. Enquanto a Brigada Franco-Alemã separa quase todas as unidades por nacionalidade, tripulações mistas atuam nos transportes em Evreux, e o pessoal de terra também vem dos dois países.

Outros projetos já fracassaram