Amostra de asteroide chega à Terra em missão da Nasa

Sua descida rápida, monitorada por sensores do exército americano, deveria ser desacelerada por dois paraquedas sucessivos enquanto ela se dirigia para a zona de pouso. O paraquedas principal, no entanto, foi aberto "muito mais alto do que o previsto originalmente", a cerca de 20 mil pés, em vez dos 5 mil pés planejados, disse a Nasa.

As imagens mostraram a cápsula do tamanho de um pneu no chão em um deserto, com cientistas se aproximando do dispositivo e fazendo leituras. Enquanto isso, a sonda que fez a viagem espacial disparou seus motores e mudou novamente seu curso para longe da Terra, disse a Nasa, "a caminho" de um encontro com outro asteroide, conhecido como Apophis. Os cientistas preveem que esse asteroide chegará a 32.200 quilômetros da Terra em 2029.

Análise da amostra

Na segunda-feira, a amostra será levada para o Johnson Space Center da Nasa, em Houston. Lá, a caixa será aberta em uma "sala limpa". A Nasa planeja anunciar seus primeiros resultados no dia 11 de outubro.

A maior parte da amostra será conservada para ser estudada pelas gerações futuras. Aproximadamente um quarto será usado imediatamente em experimentos, e uma pequena quantidade será enviada aos parceiros da missão, Japão e Canadá.

O Japão já havia dado à Nasa alguns grãos do asteroide Ryugu, depois de trazer 5,6 gramas de poeira para a Terra em 2020 durante a missão Hayabusa-2. Dez anos antes, havia trazido de volta uma quantidade microscópica de outro asteroide. Mas a amostra de Bennu é muito maior, o que permite mais testes, disse Simon.