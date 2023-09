EUA decidem fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia

A Ucrânia queria centenas de ATACMS, inclusive os dotados de uma única ogiva explosiva, mas a Casa Branca vinha resistindo – em parte por receio de que fornecer essa arma poderia escalar o conflito, mas também por preocupações do Pentágono de que elas fariam falta para as necessidades de defesa dos Estados Unidos.

O que são os mísseis ATACMS

Esse míssil pode atingir alvos a até 300 quilômetros de distância, e são projetados para "ataques profundos às forças inimigas", segundo o Exército dos EUA. Eles podem ser usados para atacar centros de comando e controle, defesas aéreas e locais de logística bem além da linha de frente.

Segundo o Financial Times, inicialmente serão enviados a Kiev poucos ATACMS, e equipados com bombas de fragmentação, e não com uma única ogiva explosiva.

A decisão pelo uso das bombas de fragmentação, um armamento controverso e banido por 111 países, teria tido mais apoio no Pentágono pois não reduziria os estoques americanos de mísseis do tipo com ogivas unitárias.

Até agora, a Ucrânia vem usando mísseis de curto alcance dos EUA, os Himars, e mísseis de longo alcance produzidos pelo Reino Unido e pela França, o Storm Shadow – que foi usado na sexta-feira (22/09) para atacar o edifício-sede da frota marítima russa do Mar Negro, na Crimeia.