Macron anuncia retirada de militares franceses do Níger - Contigente de cerca de 1.500 soldados deixará o país, que sofreu golpe militar em julho. Operação da França para combater grupos jihadistas na região do Sahel já havia sofrido revés semelhante no Mali e na Burkina Faso.O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (25/09) a retirada até o final do ano do contingente militar francês no Níger, que sofreu um golpe de Estado em julho que derrubou o presidente Mohamed Bazoum e colocou uma junta militar no poder.

A França, disse Macron, "decidiu pôr fim à cooperação militar com o Níger". Ele anunciou ainda que nas "próximas horas" o embaixador francês no Níger "regressará" a Paris. Há hoje cerca de 1.500 militares franceses no país.

Em uma entrevista concedida às emissoras TF1 e France 2, Macron declarou que a França estará "sempre disponível" para apoiar a África na luta contra o terrorismo jihadista, desde que a pedido de governos democraticamente eleitos ou de organizações regionais.