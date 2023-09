China pode impulsionar retorno de Assad ao cenário mundial?

Pequim se vê como o "líder do Sul Global"

Para Alfred Wu, da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Cingapura, a visita de Assad à China não surpreende, pois Xi Jinping continua tentando desafiar abertamente os Estados Unidos.

"Essa visita não tem nada a ver com a Nova Rota da Seda, porque a China não tem mais condições financeiras de expandir o projeto. Trata-se mais de Xi mostrar que ele é o líder do Sul Global." Também por isso Xi viajou para a cúpula do Brics na África do Sul, no fim de agosto, mas não para a cúpula do G-20 na Índia, no início de setembro.

Nos últimos tempos, Pequim tem recebido representantes de alto escalão de países condenados ao ostracismo pelo Ocidente. A visita de Assad é outro sinal dessa estratégia, aponta Wu. Mas o líder sírio não pode garantir que essa viagem o ajudará a se libertar do isolamento internacional, já que "no momento ele só pode ir à China, nenhum país ocidental o receberia".

Haid Haid, do think tank Chatham House, com sede em Londres, escreveu nas redes sociais que a reunião com Xi provavelmente giraria em torno de "convencer a China a ajudar a Síria em sua recuperação econômica".