Giorgia Meloni: o discreto charme da ultradireita "família"

"Não passo um dia sem me perguntar se ainda sou a mesma pessoa que costumava ser", afirmou ao público presente no estúdio da emissora RAI, próxima ao governo. "Sempre tive medo de não permanecer fiel a mim mesma, mas eu ainda sou eu."

Mudança de tom

Durante o último ano, Meloni, de 46 anos, não repetiu nenhum dos slogans radicais que gostava de utilizar durante a campanha. Na política interna, ela tenta orientar seu governo segundo ideais conservadores rígidos, voltados para a família. Na economia, vem adotando, em linhas gerais, as políticas de relativo sucesso colocadas por seu antecessor, Mario Draghi.

Paralelamente, vem agindo de maneira quase moderada em nível europeu. Não se ouve mais pronunciar críticas ácidas à União Europeia, ela vem também buscando aliados ao redor do mundo. Na verdade, a premiê deixa as falas radicais para seus parceiros de coalizão: Matteo Salvini, da ultradireitista Liga, e Antonio Tajani, ministro do Exterior e líder do Força Itália (FI), entes liderado pelo recém-falecido ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

"Eu tenho um histórico na política, sou capaz de me adaptar à realidade em transformação", disse Meloni. Ela sabe, por exemplo, que a inteligência artificial se tornou um tema para a direita. Algo que, no entanto, não parece estar em acordo com seus deveres como primeira-ministra é o fato de a logomarca de seu partido exibir a "chama eterna" que está gravada no túmulo do ex-ditador fascista Benito Mussolini.

Seus parceiros europeus também parecem ignorar isso. Algumas autoridades de Bruxelas se dizem surpresas com o "comportamento moderado" e com a "fala tranquila" da líder italiana.