Humanização de pets é tendência em alta no Brasil

"O Brasil de 50 anos atrás passava por um forte período de urbanização, com uma economia baseada na agricultura de subsistência e que passa a ser focada em uma sociedade urbana, no setor de serviços. Isso traz mudanças bastante significativas no próprio comportamento reprodutivo da sociedade, que começa a reduzir o número de filhos", diz.

Minamiguchi também ressalta que houve uma mudança em relação os custos financeiros da criação de filhos. "Atualmente eles são dependentes dos pais por mais tempo, e, também, todo investimento em filhos acaba sendo maior do que no passado", disse. Há ainda outros fatores, como a emancipação feminina, o maior acesso a meios contraceptivos, iniciação do chamado planejamento familiar, que influenciaram na queda da natalidade, de acordo com o pesquisador.

Com menos filhos, há mais tempo e recursos disponíveis para os companheiros animais. "Quem mais se beneficia da humanização é o mercado pet, que cria mais serviços e produtos que atendam essa demanda", diz Laís Milani. Não à toa, o Instituto Pet Brasil estima que o setor de produtos e serviços para animais de estimação tenha faturado R$ 58,9 bilhões no ano passado – alta de 14% em relação a 2021.

Os riscos da humanização excessiva

Os pets são ótimos companheiros e sempre estiveram ao lado dos humanos no desenvolvimento da sociedade. Porém, a humanização, quando excessiva, pode trazer problemas não só aos bichos, mas também aos donos.

De acordo com Dunker, a felicidade requer uma certa diversidade de contatos humanos que, quando evitados, podem fazer com que a pessoa perca a possibilidade de se relacionar de forma efetiva com outro ser. Isso, segundo o psicanalista, deságua em um amor narcisista, onde ninguém é suficientemente bom para prover qualquer desejo.