Mercosul-UE: 'Se Lula não concluir, não prosseguirei', diz presidente do Paraguai

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta segunda-feira (25/09) em Assunção que não conduzirá as negociações do acordo de livre comércio com a União Europeia (UE) após o dia 6 de dezembro, quando seu país assume a presidência rotativa do Mercosul no lugar do Brasil.

"Disse ao Lula para concluir as negociações, porque se ele não as concluir, não prosseguirei com elas nos próximos seis meses", declarou Peña em entrevista coletiva na residência oficial da presidência paraguaia.

Ele afirmou que no dia 6 de dezembro será realizada a cúpula do Mercosul, composto por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Nessa data, Brasília entregará a presidência rotativa do bloco a Assunção.