Milhares de refugiados deixam enclave em direção à Armênia - Fuga de armênios étnicos de Nagorno-Karabakh provocou filas em postos de combustíveis e congestionamento em estrada. Azerbaijão consolidou domínio sobre a disputada região após rápida investida militar.Milhares de armênios étnicos deixaram Nagorno-Karabakh em direção à Armênia depois que o Azerbaijão consolidou com uma rápida investida militar o controle sobre o enclave que era há muito tempo disputado, informou o governo de Yerevan nesta segunda-feira (25/09).

A fuga provocou filas em postos de combustíveis e um grande congestionamento na estrada que liga a região à Armênia.

Até segunda-feira, 6.650 refugiados haviam sido registrados na Armênia, disse o governo no Facebook. No domingo, o número era de cerca de mil. Cerca de 1.100 receberam abrigo de emergência do governo armênio e outros mil encontraram suas próprias acomodações. O governo prometeu fornecer acomodação a todos, sendo que cerca de 4 mil já foram considerados necessitados, de acordo com a declaração.