Os reflexos dos julgamentos do 8 de janeiro na política

"Um outro ponto que dificulta é a maneira como nosso sistema eleitoral está organizado, ao individualizar a representação. Isso dificulta a leitura pela população do comportamento dos partidos. É também um sintoma da regra de lista aberta do sistema eleitoral, que torna independente a atuação dos parlamentares. Então, é difícil criar esse vínculo com as legendas", analisou Lavareda.

Ranulfo argumenta que o julgamento do 8 de janeiro está inserido em um contexto mais amplo de derrotas da base bolsonarista, iniciado com a derrota nas eleições. Apesar de não afetar diretamente os partidos, o contexto modifica a correlação de forças no Congresso Nacional e a maneira como os partidos que formavam a base do antigo governo se relacionam com a gestão de Lula.

"O apoio ao bolsonarismo minguou no Congresso. A força é nenhuma. O PL está isolado, e há uma parcela do partido que aceita negociar com o atual governo. Só uma ala radical se opõe. O Republicanos já deu adeus ao PL há muito tempo e o PP também se distanciou", ponderou Ranulfo.

O governo Lula anunciou recentemente a entrada dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) nos ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos, respectivamente.

E a esquerda?

A tese de que as condenações dos manifestantes golpistas podem beneficiar automaticamente a esquerda não é tão simples. "Uma pesquisa da Quest de fevereiro mostrou que 12% do eleitorado à direita acreditava que o Lula tinha participação no 8 de janeiro", afirma Ranulfo.