Parlamento do Canadá pede desculpas após homenagem a nazista

Moscou aproveitou o episódio no Parlamento no Canadá para a narrativa promovida pelo presidente russo, Vladimir Putin, de que ele invadiu a Ucrânia para "desmilitarizar e desnazificar" o país, uma democracia cujo presidente é judeu e perdeu familiares no Holocausto.

O governo russo divulgou nesta segunda-feira uma nota tachando a homenagem do Parlamento canadense a Hunka de "ultrajante". Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, o episódio mostrava "desleixo" em relação à memória da Segunda Guerra. Além disso, no momento Moscou estaria lutando contra o fascismo que "tenta encontrar seu lugar no centro da Europa, na Ucrânia".

bl/av (Reuters, DPA, ots)