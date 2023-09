Roteiristas de Hollywood fecham acordo para pôr fim à greve

O acordo, com validade de três anos, ainda deve ser aprovado pelo conselho do WGA para que seja possível encerrar oficialmente a greve. O sindicato instruiu os roteiristas a aguardarem essa etapa final antes de voltarem ao trabalho, mas ordenou a suspensão dos piquetes com efeito imediato.

Em torno de 11,5 mil membros do WGA aderiram à greve, iniciada em 2 de maio. A paralisação se deu por questões envolvendo salários, definição do tamanho das equipes de roteiristas em programas de televisão e o uso de inteligência artificial na criação de roteiros.

Os termos do acordo não foram imediatamente divulgados, mas, na última greve da categoria, em 2008, o acerto entre as partes foi aprovado por 90% dos membros do sindicato.

Sindicatos dos atores mantém paralisação

Por outro lado, o Sindicato de Atores de Hollywood (SAG-AFTRA), que representa cerca de 160 mil profissionais de cinema e televisão, ainda negocia o fim da greve.

"O SAG-AFTRA parabeniza o WGA pelo acordo preliminar com o AMPTP após 146 dias de incríveis força, resiliência e solidariedade nos piquetes", disse em nota o sindicato dos atores. "Continuamos comprometidos com o alcance dos termos necessários para os nossos membros."