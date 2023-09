Alemão condenado por trocar quadros de museu para leiloá-los - Ex-funcionário do Deutsches Museum de Munique embolsou mais de 60 mil euros com telas substituídas por falsificações. Tribunal considerou "remorso sincero" como atenuante ao proferir sentença de prisão.O Tribunal de Comarca de Munique considerou um homem de 30 anos culpado por três casos completos e um incompleto de venda ilegal de propriedade cultural, sentenciando-o a pena suspensa de um ano e nove meses de prisão, nesta segunda-feira (25/09).

O condenado trabalhara de maio de 2016 a abril de 2018 como funcionário técnico da administração da coleção do Deutsches Museum. Usando o acesso que tinha ao depósito onde ficavam as obras de arte, ele substituiu por uma falsificação a tela Das Märchen vom Froschkönig (O conto de fadas do Príncipe Sapo), de Franz von Stuck (1863-1928).

Alegando que a peça pertencera a seus bisavós, ele a ofereceu a uma casa de leilões da capital bávara, que a vendeu por 70 mil euros (cerca de 369 mil reais) a uma galeria da Suíça. Deduzidos os custos da transação, o ladrão embolsou 49.127,40 euros.