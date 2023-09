Após renúncia de Murdoch, o que será de seu império midiático?

Nascido em 1931, Rupert Murdoch inaugurou seu império no começo dos anos 50, ao herdar do pai um único jornal, The News, de Adelaide, Austrália. Na década seguinte, comprou diversos periódicos locais, entre os quais The Sunday Times de Perth e The Daily Mirror de Sydney. Em 1964, lançou o jornal The Australian, de alcance nacional.

Cinco anos mais tarde, penetrou no panorama jornalístico britânico através da compra de The News of the World e The Sun. Nos anos 80, consolidou sua presença no país com a aquisição do The Times e The Sunday Times. Mas já desde o início dos anos 70 vinha entrando no mercado americano, ao comprar vários jornais locais.

No entanto a compra mais decisiva foi a do estúdio cinematográfico 20th Century Fox, em 1985, a qual lançou as bases para a criação da Fox News e o aumento da influência de Murdoch nos Estados Unidos.

Ele também possui companhias de midia na África, Ásia, Oriente Médio e Américas. A ONG Repórteres Sem Fronteiras cita ainda seu controle acionário do Papua New Guinea Post-Courier. Na Índia, está comprovadamente envolvido no mercado de mídia há cerca de 20 anos, com suas propriedades reunidas sob a firma Star India Private Ltd.

Contra as "elites", a serviço da "verdade"