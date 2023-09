Após terremoto, amianto ameaça a Turquia

Uma equipe de especialistas da Câmara Turca de Engenheiros Ambientais coletou amostras de poeira em Hatay, que foram analisadas em laboratório. A investigação detectou a presença de amianto na região, apesar das negativas das autoridades.

Especialistas em saúde pública disseram à DW que as pessoas que vivem na área atingida pelo terremoto, incluindo milhares de crianças, correm sério risco de contrair câncer de pulmão e laringe devido à presença de amianto. O amianto também aumenta o risco de mesotelioma, um tipo de câncer particularmente agressivo.

"Nos próximos anos, poderemos testemunhar a morte de dezenas de milhares de pessoas muito jovens devido a casos de mesotelioma", disse Özkan Kaan Karadag, médico e especialista em saúde pública e ocupacional, depois de ver os resultados laboratoriais iniciais da investigação da DW.

Remoção de escombros expõe população a riscos

Antes promovido como um material milagroso com uma vasta gama de usos, o amianto passou a ser classificado como uma substância cancerígena pela Organização Mundial da Saúde (OMS) depois que seus riscos foram expostos a partir dos anos 1970. Mas o amianto ainda persiste em construções mais antigas. É o caso de muitos edifícios na Turquia, construídos antes da proibição do uso do material no país, em 2010. No Brasil, o material foi banido em 2017.

Quando o amianto – geralmente encontrado em telhados, paredes laterais e estruturas de isolamento – é quebrado, a substância pode se desintegrar em tamanhos microscópicos e se espalhar pelo ar.