Coreia do Sul realiza maior desfile militar em uma década - Em meio ao aumento das tensões com a Coreia do Norte, presidente sul-coreano alerta que uso de armas nucleares significaria fim do regime de Kim Yong-un e adverte Rússia contra possível cooperação militar com Pyongyang.A Coreia do Sul realizou nesta terça-feira (26/09) sua primeira parada militar de grande escala em dez anos, dando uma demonstração de força em meio ao agravamento das tensões com a Coreia do Norte.

O Ministério da Defesa sul-coreano informou que cerca de 4 mil soldados participaram do desfile na capital, Seul, que contou com equipamentos e sistemas de armamentos modernos, incluindo mísseis de cruzeiro e drones militares.

O evento incluiu ainda veículos blindados, tanques e armamentos de artilharia, além de 300 dos 28.500 soldados americanos posicionados na Coreia do Sul. Devido ao mau tempo, um show aéreo que seria realizado por caças e outras aeronaves teve de ser cancelado.