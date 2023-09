Explosão do Nord Stream: muita especulação, poucos fatos

Houve declarações oficiais incisivas: "Qualquer interrupção deliberada da infraestrutura energética ativa da Europa é inaceitável e terá as mais fortes reações possíveis", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Um ano após as explosões submarinas, ainda não se esclareceu quem está por trás dos ataques. Há investigações em andamento na Alemanha, Suécia e Dinamarca, mas muito poucas conclusões chegam a público. Isso torna ainda mais valiosas as informações já publicadas por jornalistas investigativos.

Rastros na Ucrânia

Em março de 2023, causou celeuma a conclusão de uma equipe de investigação alemã segundo a qual os indícios apontam em direção à Ucrânia, com o iate a vela Andromeda, de 15 metros de comprimento, desempenhando um papel central. De acordo com a cooperação investigativa composta pela rede pública alemã ARD e o jornal Die Zeit, cinco homens e uma mulher zarparam do porto de Warnemünde, no Mar Báltico, norte da Alemanha, em 6 de setembro de 2022, três semanas antes dos ataques. Agentes do Departamento Federal de Investigações Criminal teriam encontrado a bordo vestígios dos mesmos explosivos que foram detectados no fundo do oceano.

No início de junho, uma reportagem no jornal Washington Post corroborava essa versão: serviços de inteligência europeus e americanos foram avisados, já em junho de 2022, sobre os planos de um comando ucraniano de atacar tubulações do Nord Stream. As informações de inteligência são detalhadas, mencionando especificamente seis indivíduos, mergulhadores e um iate. A operação estaria sob comando direto do principal líder militar ucraniano, o general Valerii Zaluzhnyi, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, não teria sido informado.