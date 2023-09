Presidente do Parlamento do Canadá renuncia após homenagem a nazista - Parlamentar canadense homenageou, na presença dos líderes da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e do Canadá, Justin Trudeau, um veterano ucraniano da 2ª Guerra que foi membro da divisão nazista Waffen-SS.O presidente do Parlamento do Canadá, Anthony Rota, renunciou ao cargo nesta terça-feira (26/09), poucos dias depois de ter exortado os deputados a homenagearem um veterano da Segunda Guerra Mundial e ex-membro da divisão nazista Waffen-SS, que esteve envolvida na perpetração do Holocausto.

"É com o coração pesado que me levanto para informar aos membros [do Parlamento] minha renúncia como presidente da Câmara dos Comuns", disse Rota, expressando "profundo arrependimento" pelo erro que cometeu.

"Assumo total responsabilidade pelas minhas ações", prosseguiu, ao confirmar que sua renúncia entrará em vigor a partir desta quarta-feira.