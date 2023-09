UE: Twitter/X é a rede social com maior taxa de desinformação - Autoridades alertam que plataforma de Elon Musk deve acatar regras ou enfrentar duras punições, podendo até ser banida do bloco. Rússia estaria por trás de disparos de notícias falsas visando as eleições europeias.A União Europeia (UE) advertiu nesta terça-feira (26/09) a rede social X, do bilionário Elon Musk, sobre as obrigações previstas na novas leis europeias de combate à desinformação, após uma análise revelar que a plataforma – anteriormente chamada de Twitter – possui a proporção mais alta de conteúdos com notícias falsas, superando as demais redes sociais.

A empresa se recusa a aderir ao código de conduta da UE contra a desinformação, ao contrário de suas maiores concorrentes como Google, Meta, TikTok e Microsoft. Musk retirou a rede social do acordo europeu, embora ela ainda esteja obrigada por lei a obedecer as regras, correndo o risco de ser banida da Europa.

A Lei dos Serviços Digitais da UE (DSA), que entrou em vigor em 25 de agosto, apresenta novas regras para garantir as plataformas com mais de 45 milhões de usuários ativos implementem medidas para mediar conteúdos ilegais e impedir, por exemplo, a promoção do discurso de ódio nas suas plataformas. O objetivo é tornar a esfera digital mais segura e proteger os direitos fundamentais dos usuários.