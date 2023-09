Voto pró-aborto prova: precisamos de mais mulheres no STF

E o aborto é só um dos casos injustos enfrentados por elas, que são também chefes de família na maioria dos lares mais pobres do Brasil. De acordo com o IBGE, 56% dos brasileiros se identificam como pretos e pardos e quase um terço da população é de mulheres negras. Em toda sua história, o STF só teve três mulheres ministras, todas elas brancas.

Classe média faz aborto seguro

Vamos ser sinceras aqui. Quem é branca e de classe média, moradora de grandes cidades, consegue fazer abortos seguros com facilidade no Brasil. É só uma questão de ter dinheiro e informação sobre as clínicas clandestinas que atuam no país.

Quando eu estava na faculdade, a UFRJ, no Rio de Janeiro, todo mundo sabia onde ficava uma clínica na zona sul que efetuava o procedimento. Muitas de nós fizeram abortos lá. E, apesar de todas terem corrido risco de serem presas (a mulher que faz aborto ainda é autora de um crime), todas nós sobrevivemos.

Não é possível que brancos engravatados sejam os responsáveis por decidir essa questão. Inclusive porque muitos homens simplesmente desaparecem quando suas parceiras sofrem uma gestação indesejada. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, existem mais de 11 milhões de mães solo no Brasil. Entre 2012 e 2022, 90% das mulheres que se tornaram mães solo eram pretas.

Além de todas essas razões para que o aborto seja descriminalizado, vale olhar também para o mundo, que avança no caso do direito reprodutivo das mulheres. Inclusive entre nossos vizinhos da América Latina, católica e dogmática. Em 2020, as hermanas argentinas conseguiram que o aborto fosse liberado, finalmente. Já passou da hora do Brasil se juntar aos países que tratam mulheres com dignidade, ao invés de deixá-las morrer por não ter dinheiro para pagar um aborto ilegal de "alto nível" e tentar interromper a gravidez de forma arriscada.