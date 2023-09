Alemanha bane "seita" neonazista que doutrinava crianças

"Banimos uma associação sectária, profundamente racista e antissemita" declarou em nota a ministra do Interior, Nancy Faeser. "Esse é mais um duro golpe contra o extremismo de direita e aqueles que continuam a espalhar ideologias nazistas até os dias atuais."

Faeser disse que o grupo, fundado em 1951, tentava doutrinar crianças e jovens com sua ideologia nazista e antidemocrática, sob a fachada de uma credo pseudo-religioso germânico. A associação distribuía livros infantis com conteúdo antissemita, incluindo vários títulos da época do nazismo.

Semelhanças com a ideologia nazista

O objetivo central do grupo era a preservação e promoção de um tipo de doutrina racial que se equivale ao termo "raça" na forma como era utilizado pelos nazistas. O simbolismo, as narrativas contrárias à ordem constitucional e as atividades do grupo também demonstram semelhanças com a ideologia nazista, afirma o comunicado do Ministério.

Eles ensinavam seus membros como escolher cônjuges "apropriados", dentro dos biotipos da Europa Central e do Norte, de modo a transmitir a formação genética "correta", de acordo com a ideologia racista do grupo. Pessoas de outras origens eram degradadas, segundo o Ministério do Interior.

Nas buscas realizadas nesta quarta-feira foram encontradas armas de fogo, coletes à prova de balas, ouro, dinheiro em espécie e material de conteúdo extremista. Faeser informou que também foram apreendidas algumas balestras e duas licenças de posse de arma foram revogadas.