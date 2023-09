Apostas esportivas se espalham pela América Latina

Neste cenário, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), aponta, em relatório, que o mercado da região é considerado menos maduro do que na Europa, onde o jogo legal está disponível há muito mais tempo. Segundo a avaliação, que levou em conta os riscos para a saúde mental do crescimento das apostas, as empresas do setor veem grande parte do continente como não "excessivamente regulamentado", em contraste com alguns países europeus.

Para o psiquiatra da Associação Psicanalítica da Argentina (APA) Alberto Eduardo Álvarez, não há dúvidas de que na América Latina há menos controle. "Seja porque ainda não existem leis que regulem as apostas, ou não por não haver controle sobre aplicativos que não são legais", afirma. "Trata-se de um fenômeno social relativamente novo e as leis são sempre ditadas pela estrutura do sistema num momento posterior", lembra.

A questão levanta especial preocupação entre os mais jovens. O impacto das apostas no rendimento escolar já é algo temido por especialistas. De acordo com Álvarez, dificuldades na aprendizagem são um dos primeiros sintomas do problema, mas há cenários ainda piores, incluindo declínio do comportamento social e familiar.

Apresentando o problema

Adriano Monteiro é o criador do canal no Youtube "Apostador Falido", que virou uma referência ao abrir as portas para relatos de riscos e más experiências envolvendo as apostas. Em 2017, o técnico de eletrônica começou jogando com valores baixos, entre R$ 5 e R$ 10.

Aos poucos, a atividade foi avançando, e, Monteiro afirma que chegou a se dedicar quase integralmente ao tema. "Sempre há algum jogo. Eu acompanhava ainda grupos com dicas sobre onde apostar", conta. No entanto, em determinado momento, Monteiro diz que começou a perder com frequência.