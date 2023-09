CCJ do Senado desafia STF e aprova projeto do marco temporal

A Câmara dos Deputados já havia aprovado o texto no final de maio com forte apoio da bancada ruralista – que representa os maiores interessados na aprovação do marco temporal – e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Ofensiva do Senado contra STF

O relator do projeto no Senado, Marcos Rogério (PL-RO), rejeitou todas as mudanças sugeridas pelos senadores e manteve o texto original aprovado pelos deputados. Ele disse que o objetivo era evitar que o texto voltasse para a Câmara.

"Aí é uma escolha política. Nós estamos diante de um ambiente de insegurança, inquietação, intranquilidade no Brasil inteiro", disse o relator, explicando o motivo pelo qual recusou as propostas de mudanças no texto.

O avanço da tese no Legislativo é considerado como parte de uma ofensiva do Congresso contra o Supremo, que deve incluir também temas como aborto, imposto sindical e drogas.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), avalia que o debate foi contaminado por ideologias, e não quis arriscar levar a votação ao plenário. "Essa discussão virou muito ideologizada", observou.