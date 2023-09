Como funciona o aborto na Alemanha

Após a guerra, as duas Alemanhas inicialmente voltaram a adotar uma legislação restritiva da década de 1920. Na Alemanha Ocidental, muitas mulheres em busca de aborto acabavam se dirigindo para a Holanda. Em 1971, a Alemanha Oriental, sob regime comunista, legalizou o aborto até 12 semanas de gestação. Na Alemanha Ocidental, capitalista, o caminho foi mais tortuoso.

Em junho de 1971, a revista Stern, da Alemanha Ocidental, publicou uma matéria de capa com o título Nós abortamos. Nela forammencionados os nomes de 374 mulheres, e algumas tiveram até mesmo sua foto publicada na capa. Essa matéria é considerada o marco inicial da moderna luta das mulheres alemãs pela liberalização do direito ao aborto.

A matéria na Stern colocou o tema na ordem do dia na Alemanha Ocidental. Em 1974, no governo do chanceler social-democrata Willy Brandt, o Bundestag (Parlamento) aprovou uma reforma do parágrafo 218 para que o aborto nas primeiras 12 semanas não fosse mais punido.

Em 1975, a corte suprema derrubou a reforma afirmando que ela era inconstitucional. O argumento: segundo a Lei Fundamental (Constituição alemã), é dever do Estado proteger a vida, e isso vale mesmo se essa vida ainda estiver se desenvolvendo e ainda não tiver nascido.

Assim, segundo o veredito, o aborto deve ser punido salvo a continuidade da gestação seja algo inaceitável para a gestante, como em caso de riscos à vida ou de estupro.

Em 1976, o Bundestag transformou o veredito em lei, endurecendo novamente o parágrafo 218.