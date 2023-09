Coreia do Norte expulsa militar americano que desertou - Travis King, que cruzou fronteira entre as duas Coreias em julho, já está sob custódia dos EUA na China.O soldado americano Travis King, que cruzou a fronteira para a Coreia do Norte há dois meses, está sob custódia dos EUA e se se encontra na China, afirmaram representantes do governo americano nesta quarta-feira (27/09).

Pouco antes, a Coreia do Norte havia anunciado que decidira expulsar King, que permaneceu detido depois de entrar no país através da fronteira com a Coreia do Sul, em julho passado, quando se tornou o primeiro americano comprovadamente detido no Norte em quase cinco anos.

Aparentemente, o Norte concluiu que simplesmente não valia a pena manter King, possivelmente por causa dos custos de acomodação e de guardas e tradutores, se ele jamais se tornaria uma fonte significativa de informações militares sobre os EUA, disse o analista Cheong Seong-Chang, do Instituto Sejong, da Coreia do Sul.