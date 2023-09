"E aí, decepcionado com o Lula?"

Também não surpreende que o combate à corrupção sob Lula tenha sido totalmente deixado de lado. A corrupção, assim como a segurança pública, sempre foi um ponto fraco dos governos de Lula. Como pragmático que é, Lula buscou se aproximar do Centrão para garantir a governabilidade. Escândalos do passado, como o Mensalão em 2006 e o Petrolão em 2013, já mostraram como essa proximidade é nociva.

Que a esquerda brasileira, liderada pelo PT, espalhe a narrativa do lawfare, ou seja, a guerra jurídica contra a esquerda latino-americana, e até mesmo alegue que nunca houve corrupção, é arriscado, mas certamente não é novo. Isso já podia ser ouvido durante a caravana de Lula, no início da campanha eleitoral de 2018. Na época, o então ex-presidente, já condenado, podia a qualquer momento ir para a cadeia e espalhava a tese do lawfare.

Uma tese que se baseia no antiamericanismo histórico: Lula como alvo da guerra híbrida da CIA, assim como Cristina Kirchner e Evo Morales. O papa argentino pode acreditar nisso – para mim é abstruso demais. Em vez de mea culpa, como até apoiadores do PT exigiram do comando do PT em torno de Lula nos tempos da Lava Jato, o que se tem é zero culpa.

Também nunca acreditei muito na "capa verde" do desenvolvimentista Lula. A prioridade sempre foi Belo Monte, rodovias como a BR 319 (de Manaus a Porto Velho) e a exploração de petróleo na Amazônia. Não foi à toa que Marina Silva jogou a toalha em 2008.

A esperança que eu deposito na agenda verde de Lula se baseia muito mais na experiência do Lula 2.0. Espero que ele entenda o potencial verde do Brasil como softpower e o use internacionalmente. O Brasil tem muito a oferecer na proteção climática e ambiental, e Lula sabe disso. Talvez ele se recorde disso.

Assim, foi negativa minha impressão da Cúpula da Amazônia, no início de agosto, cercada de grande expectativa. Em vez do grande anúncio para salvar a floresta tropical, declarações fracas sem resultados vinculativos. Amigos me disseram que Lula tem grande interesse nos bilhões prometidos pelo Ocidente para a proteção das florestas e do clima. Para ele, trata-se de dinheiro e não de princípios.