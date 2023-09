Itália aprova decreto polêmico para facilitar deportações

A coalizão de governo liderada pelo partido ultradireitista Irmãos da Itália de Meloni, há quase um ano no poder, se apressa em avançar medidas rígidas após o aumento exponencial da chegada de migrantes ao território italiano. A premiê, inclusive, chegou a cogitar a imposição de um bloqueio marítimo para conter o tráfico de pessoas através do Mar Mediterrâneo.

O número de refugiados que chegaram à costa italiana em 2023 já é de mais de 133 mil, ou seja, mais do que o dobro registrado no ano passado no mesmo período.

O governo da Itália expressou sua indignação com o fato de a Alemanha financiar ONGs que resgatam pessoas no Mediterrâneo. Meloni enviou uma carta ao chanceler federal alemão, Olaf Scholz, na qual disse estar "perplexa" com a atitude de seu governo.

A Itália acusa as ONGs de incentivarem a partida de migrantes do Norte da África rumo à Europa, embora as autoridades não tenham apresentado provas que deem sustentação a esse argumento.

rc (ots)