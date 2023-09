O difícil caminho de Evo Morales para retornar à Presidência

O que teria causado surpresa é o fato de ele ter anunciado isso na véspera do congresso do MAS, marcado para 3 de outubro. "Nesse congresso, ele poderia ser proclamado com mais legitimidade. Mas parece que isso tem a ver com a possibilidade de sua candidatura ser desqualificada e ele queria anunciar sua candidatura antes que isso acontecesse", disse Souverein à DW.

Sofía Cordero, cientista política e membro do Observatório de Reformas Políticas na América Latina, também não ficou surpresa com o anúncio. No discurso de Morales, contudo, ela vê uma certa incapacidade de reconhecer que, na democracia, as lideranças têm seu momento e devem ser substituídas. "É um discurso que está se tornando surdo e tolo. Além do golpe de Estado, que foi traumático, Morales não reconheceu seus erros e não fez uma avaliação do ocorrido".

Embate no MAS, a primeira pedra no caminho

Ambos os especialistas indicam que não há impedimento legal para que Morales volte a ser candidato à presidência da Bolívia, onde se proíbe apenas a reeleição contínua após dois mandatos. Pelo contrário, o primeiro grande obstáculo que o ex-presidente teria seria a oposição dentro do seu próprio partido, que está imerso há meses em conflitos entre "evistas" e "arcistas".

De acordo com Morales, há uma campanha "suja" contra ele, depois que a oposição de direita e o governo de Luis Arce o acusaram de supostas ligações com o tráfico de drogas. Morales também criticou o fato de Arce, que foi seu ministro da economia, não ter feito progresso na agenda que ambos elaboraram para o bicentenário do país, que deve ocorrer em 2025.