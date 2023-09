"Se não houver convencimento, policiais vão evitar câmeras" - Para pesquisador do núcleo de violência da USP, suspensão da obrigatoriedade do uso de câmera corporais em policiais que atuam na Operação Escudo é ruim e atende a pressão do governador Tarcísio de Freitas.A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de revogar a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos policiais militares que atuam na Operação Escudo é considerada ruim, mas já esperada pelo pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEC-USP), Daniel Edler.

"O caso recente da Baixada Santista é certamente o primeiro grande teste do atual governo do São Paulo nesse tema. O que nós estamos vendo é que as políticas de redução do uso da força e de transparência na ação policial, para as quais as câmeras contribuíam muito, não estão passando nesse teste", afirmou Edler à DW.

Anunciada na sexta-feira passada (22/09), a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do govenador Tarcísio de Freitas, que se opôs à uma decisão judicial anterior que obrigava os policiais que atuam na Operação Escudo a usar a câmera corretamente sob pena de multa em caso de descumprimento. Iniciada em julho, a operação é alvo de críticas por supostos excessos e abusos por parte dos policiais e já resultou em 28 mortes.