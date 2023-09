A importância do Conselho Tutelar

Numa perspectiva menos romântica, mas igualmente poética, no Brasil, o dever comunitário pela preservação da Infância foi consumado por meio de promulgação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Publicado em 1990, tal Estatuto é parte de uma série de preocupações que organizaram o Brasil durante seu período de redemocratização, momento histórico do qual a nossa própria Constituição faz parte. Em linhas gerais, o objetivo principal do ECA é criar uma lei que vise a proteção integral à criança e ao adolescente, determinando uma série de direitos que esses sujeitos devem ter preservados.

É possível que muitos de nós já tenhamos naturalizado a necessidade dessa proteção e do próprio ECA, o que me parece algo extremamente positivo de nossa parte. Mas não é necessário aprofundar muito o debate para lembrarmos que no Brasil existem infâncias e infâncias – a depender da cor, gênero e condição socioeconômica da criança em questão. E por aqui, não podemos esquecer que a adolescência é um campo em disputa, sobretudo quando estamos tratando de jovens periféricos e não-brancos, cujo adolescer pode ser brutalmente interrompido pela necessidade de trabalhar, ou pela ausência de horizontes de expectativas, fazendo com que esses jovens sejam tratados como adultos estruturalmente perigosos – haja vista o insistente e perverso projeto de redução da maioridade penal que vez por outra entra no debate público.

As adversidades e violências que crianças e adolescentes podem ter que lidar são muitas – e nem entramos em assuntos como pedofilia e abandono infantil. Mas é preciso enaltecer o fato de que o Brasil é um país que está minimamente atento para tais questões, a ponto de transformar sua atenção num instrumento legal.

Oportunidade de ser aldeia

Dentre os múltiplos instrumentos que compõe o Estatuto da Criança e do Adolescente está o Conselho Tutelar. De acordo com o Instituto de Direito Coletivo, tal Conselho Tutelar é "um órgão autônomo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tem como principal missão zelar pelo cumprimento dos direitos infantojuvenis, atuando de forma preventiva e intervindo sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados". E essa talvez seja a dimensão mais conhecida desse órgão, uma função que, de alguma maneira, faz parte do repertório do universo infanto-juvenil.

Mas o que muita gente não sabe, é que as pessoas que compõe esse Conselho, são eleitas pelos cidadãos brasileiros a cada quatro anos. E uma das razões pelas quais as eleições para conselheiros tutelares não serem tão conhecidas reside no fato delas não serem obrigatórias. Curioso que a ausência da obrigatoriedade faça com que tais eleições possam parecer de menor importância, quando não são. Conhecer e eleger a pessoa que será responsável por resguardar legalmente a integridade e segurança de crianças e adolescentes não é só um exercício cidadão, mas um compromisso com a democracia e uma aposta no futuro. Mesmo porque, conforme dito, existem diferentes percepções de infância e adolescência, e de como essas fases da vida podem ser experimentadas. Também cabe a nós definir qual infância e adolescência queremos.