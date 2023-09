Armênios de Nagorno-Karabakh dissolvem governo separatista - Após três décadas, liderança armênia de enclave separatista anuncia capitulação formal frente ao governo do Azerbaijão. Mais da metade dos habitantes do enclave já fugiram. Governo da Armênia denuncia "limpeza étnica".A liderança armênia do enclave de Nagorno-Karabakh anunciou nesta quinta-feira (28/09) a dissolução do Estado separatista, após três décadas de conflitos com o Azerbaijão. O anúncio ocorre enquanto prossegue a fuga da população local. Segundo o governo da vizinha Armênia, mais da metade da população de Nagorno-Karabakh fugiu desde que o Azerbaijão lançou uma bem-sucedida ofensiva relâmpago na semana passada.

“68.386 pessoas deslocadas à força de Nagorno-Karabakh chegaram à Armênia”, escreveu Nazeli Baghdasarian, porta-voz do primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, em sua conta na rede social Facebook.

Pashinyan, por sua vez, afirmou que nos próximos dias não haverá mais armênios em Nagorno-Karabakh e denunciou que está sendo promovida uma “limpeza étnica” na autoproclamada república, agora dissolvida. Por décadas, a Armênia forneceu apoio aos separatistas de Nagorno-Karabakh.