Desigualdade de gênero aumenta risco de câncer em mulheres

Agenda feminista para mudança social

O fato de as mulheres terem acesso tão precário a prevenção, detecção e tratamento do câncer se deve, em grande parte, às desigualdades de gênero. A comissão da Lancet pede, portanto, uma nova agenda feminista para o tratamento do câncer, que aborde a questão da desigualdade.

Nos sistemas de saúde, no tratamento e na pesquisa do câncer, as necessidades das mulheres precisam ser levadas em conta de forma muito mais intensa a fim de reduzir o risco global de câncer para as mulheres.

Um novo relatório "Women, power and cancer: A Lancet commission" (Mulheres, poder e câncer: Uma comissão Lancet) envolveu uma equipe internacional altamente diversificada de pesquisadores nos ramos de estudos de gênero, direitos humanos, direito, economia, ciências sociais, prevenção e tratamento do câncer e defesa dos interesses dos pacientes.

"Globalmente, a saúde da mulher geralmente se concentra na saúde reprodutiva e na saúde materna, o que anda de mãos dadas com definições antifeministas estreitas do valor e do papel da mulher na sociedade, enquanto o câncer permanece completamente sub-representado", afirma Ophira Ginsburg, consultora sênior de pesquisa clínica do Centro de Saúde Global do Instituto Nacional do Câncer (NIH) dos Estados Unidos.

Riscos de câncer em mulheres