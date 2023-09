Morre aos 82 anos ator Michael "Dumbledore" Gambon

Nessa produção, capturou a atenção do lendário ator Laurence Olivier, que estava recrutando para a National Theatre Company, hoje um dos teatros mais importantes do Reino Unido.

Gambon estreou no cinema em 1965, numa versão de Otelo, ao lado de Olivier. Mas por mais de duas décadas sua atenção foi voltada para o teatro e produções televisivas britânicas, entre elas a notável minissérie The Singing Detective (1986), de Dennis Potter. Para o público britânico, também era conhecido como o comissário Maigret, na série homônima de 1992 do canal ITV, baseada na obra de Georges Simenon.

Foi apenas no fim dos anos 1980 que Gambon começou a se destacar no cinema, ao atuar no filme O cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante (1989), de Peter Greenaway. A partir daí, vieram papéis em A revolta dos brinquedos (1992), Assassinato em Gosford Park (2002), e O discurso do rei (2010), no qual interpretou o rei George 5º.

Nos Estados Unidos, foi indicado ao Emmy em 2010, por sua interpretação de Mr. Woodhouse na adaptação do romance Emma, de Jane Austen. Em 2002, atuou no telefilme Bastidores da guerra, da HBO, sobre as decisões que culminaram na entrada dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Nessa produção, Gambon interpretou o presidente americano Lyndon B. Johnson.