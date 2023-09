Problemas da escola são oportunidade de fazer a diferença

A necessidade notada foi a questão da interação social, sendo pouca para alguns, enquanto outros já conseguem se comunicar de forma assertiva no seu próprio ritmo, cada um com suas peculiaridades. Por isso, o termo espectro, devido à ampla variedade de habilidades e dificuldades que juntas caracterizam o TEA. O autismo não é único e nem estático, as pessoas dentro do espectro também são diversas, particulares e aprendem e se desenvolvem todos os dias. Com isso, realizamos ações para ajudar a promover a inclusão de autistas na comunidade escolar e na sociedade.

Visitamos o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de nossa cidade para conhecer um projeto incrível chamado "Os amigos da inclusão", que contempla 30 crianças e adolescentes com TEA. Solicitamos que a equipe viesse à nossa escola realizar uma palestra para todas as turmas sobre o autismo, em conjunto com uma nutricionista para falar sobre a seletividade alimentar.

Ouvindo a voz de autistas

Quando falamos em ampliar o conhecimento sobre o TEA para promover a inclusão, é fundamental, antes de tudo, ouvirmos a voz de autistas, conhecer suas opiniões, habilidades, desafios e experiências. Temos muito a aprender com eles. É um aprendizado que vem de dentro para fora, não ao contrário, pois obtemos uma compreensão mais autêntica do que significa ter autismo ao receber informações sobre suas necessidades, dificuldades e pontos fortes. Isso ajuda a aumentar a conscientização e a compreensão do autismo.

Foi o que buscamos fazer em cada ação do nosso projeto. Conversamos diretamente com eles e pedimos feedbacks. Convidamos um estudante para gravar um vídeo falando um pouco de sua vivência como autista na escola e na sociedade em geral, ressaltando a importância de se compreender o autismo para promover a inclusão. Esse vídeo postamos no perfil do Instagram que criamos, "compreendendoautismo", com o objetivo de compartilhar informações claras sobre o TEA com um maior número de pessoas.

Reconhecendo a importância do protagonismo de autistas no processo de inclusão, elaboramos um questionário para ser respondido por estudantes de nossa escola, contendo 16 perguntas sobre sua vida social, familiar e estudantil. A análise dos dados coletados possibilitou entender suas perspectivas, preferências e necessidades.