Alemanha registra o setembro mais quente da história

Com 17,2°C, a temperatura média em setembro ficou 3,9°C acima do valor do período de referência internacionalmente válido - de 1961 a 1990 -, enquanto em comparação com o período de referência atual e mais quente - de 1991 a 2020 -, a diferença foi de 3,4°C.

Desta forma, as temperaturas superaram por ampla margem os máximos anteriores do mês de setembro, registrados em 2006 e 2016, quando atingiram 16,9°C em média.

Na ocasião, o DWD informou que 2016 tinha sido um dos quatro meses de setembro mais quentes desde que as medições de temperatura começaram em 1881, juntamente com 1947, 1999 e 2006.

"As temperaturas recordes excepcionais deste ano na Alemanha em setembro são mais uma prova de que nos encontramos em plena mudança climática", disse Tobias Fuchs, chefe do Departamento de Clima e Meio Ambiente do DWD.

Decisivos para este recorde foram muitos dias de verão acima de 25°C e, especialmente nas planícies do norte da Alemanha, também um número notavelmente elevado de dias quentes acima de 30°C.

Setembro também foi excepcionalmente seco – com fortes tempestades em algumas regiões -, com precipitações que deixaram cerca de 32 litros por metro quadrado (l/m²), pouco mais da metade que no período de referência – de 1961 a 1990 –, quando cairam 61 l/m², e um pouco menos que a metade em comparação com os 65 l/m² entre 1991 e 2020.