Ataque a bomba mata ao menos 52 em evento religioso no Paquistão - Explosão ocorreu em conturbada província do sudoeste do país, perto de uma mesquita onde fiéis se preparavam para uma procissão comemorando o aniversário de Maomé.Pelo menos 52 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nesta sexta-feira (29/09) em um ataque suicida em um evento para comemorar o aniversário do profeta Maomé em Mastung, distrito da conturbada província paquistanesa do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela explosão, que ocorre em meio a uma alta de ataques reivindicados por grupos militantes no oeste do país, aumentando os riscos para as forças de segurança antes das eleições nacionais marcadas para janeiro próximo.

"O homem-bomba detonou-se perto do veículo do vice-superintendente de polícia”, disse à agência de notícias Reuters o vice-inspetor-geral da polícia Munir Ahmed, acrescentando que a explosão ocorreu perto de uma mesquita onde as pessoas se reuniam para uma procissão para comemorar o aniversário de Maomé, que é um feriado público.